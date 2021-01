에넥스, 익일배송 가능한 '블랑 커버링 패브릭 소파' 출시

2~5인용 소파, 라운지 소파, 배드 소파 등 다양한 연출 가능

[아시아경제 김종화 기자]'홈족'이 트랜드로 자리매김한 가운데 집안 분위기를 좌우하는 소파를 어떻게 배치하느냐에 따라 차별화된 공간을 연출할 수 있다. (주)에넥스가 소파 구성을 모듈화한 'ES블랑 커버링 패브릭 소파'를 출시, 다양한 공간을 연출할 수 있게 됐다.

신제품 ‘ES블랑 커버링 패브릭 소파’는 사용자가 원하는대로 자유롭게 재배치가 가능한 것이 특징이다. 구성을 모듈화해 활용성을 높였으며 분리 및 합체를 통해2인용 소파부터 4~5인용 소파까지 다채로운 공간을 연출할 수 있다.

또 어떻게 덧붙이느냐에 따라 라운지 소파, 베드소파 등 드라마틱한 변화가 가능하다. 모던하면서도 간결한 소파 디자인은 다른 가구들과도 조화롭게 매치 가능하다. 분리된 모듈 사이에 사이드 테이블이나 조명을 배치한다면 더욱 감각적인 거실을 꾸밀 수 있다.

ES블랑 커버링 패브릭 소파는 기능적인 면에서도 최상의 품질과 최적의 편안함을 자랑한다. 뛰어난 복원력을 갖춘 프리미엄 오리털 내장재를 적용해 장시간 소파를 이용해도 꺼짐 없이 사용 가능하며 사계절 내내 쾌적하게 사용할 수 있다.

통상적으로 패브릭 소파는 시각적인 인테리어 요소로 많이 선호하는 소재이지만 관리 및 유지가 어렵다는 단점이 있다. 하지만 ES블랑 커버링 패브릭 소파는 신소재 라이브 스마트 원단을 사용해 내오염성 및 내마모성이 강하며 오랫동안 깨끗하게 사용할 수 있다.

라이브 스마트 패브릭은 발수기능이 뛰어난 고성능 섬유로 수분을 차단해 오염이 생겨도 쉽게 제거 가능하다. 커버링 세탁도 가능해 손쉽게 소파 커버를 세탁할 수 있다.

에넥스몰은 서울과 경기 수도권에 한해 익일배송 서비스를 운영한다. ES 블랑 커버링 패브릭 소파, ET 페블스톤 대리석 아일랜드 식탁, EB 에스코지 애착 매트리스 등이 익일배송 가능한 제품이며, 오후 4시 이전 주문 시 바로 다음날 상품을 받아볼 수 있다.

에넥스 관계자는 "집콕기간이 길어짐에 따라 인테리어 및 가구에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있다"면서 "트랜드에 부합하는 가구 개발과 더불어 배송, 물류 등 서비스 향상에도 노력을 기울이고 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr