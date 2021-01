함양군, 코로나19 확진자 발생 관련 가자회견

추가 확진자 2명 모두 진주 국제기도원을 통해 감염된 것으로 파악



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합양군 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 발생한 추가 확진자 2명 모두 진주 국제기도원을 통해 감염된 것으로 파악된다고 브리핑을 통해 13일 밝혔다.

함양 8번과 함양 9번 확진자는 부부로 지난 3일 오전 11시부터 14시까지 부부가 함께 “진주 국제기도원”에 머문 것으로 진술하고 있다.

군의 검사 독려 대군민 메시지를 받은 이후 지난 11일 오후 6시께 보건소 선별진료소를 직접 찾아 검사를 진행했다.

13일 아침 7시 40분께 확진 통보를 받았다.

현재 확진자는 오후 12시 50분께 경상대병원과 진주생활치료시설로 각각 이송 조치했다.

확진자 동선은 현재 경남도 역학조사관과 함께 파악 중에 있다.

군 관계자는 “조금이라도 이상이 있거나, 확진자와 동선이 겹친다면, 주저하지 마시고 선별진료소로 가야한다”며 “검사 결과가 나올 때까지 자발적 격리를 당부 드린다”고 말했다.

