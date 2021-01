[포토]이정훈 강동구청장 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 박종일 기자] 이정훈 강동구청장이 지난 7일 어린이 보호구역 내 교통안전 문화 정착을 위한 ’어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 최근 어린이 보호구역 내 어린이 사망사고 발생이 늘어남에 따라 어린이 교통안전에 대한 사회적 관심과 어린이 보호 최우선 문화 정착 등 어린이 교통사고 예방에 대한 국민적 공감대 형성을 위한 것으로 행정안전부가 추진, 전국 중앙부처 및 지자체, 시민단체로 확산되고 있다.

참여자가 다음 참여자를 SNS를 통해 지목하는 릴레이 방식으로 박성수 송파구청장의 지명을 받은 이정훈 강동구청장은 ‘안전괄호 포즈’와 함께 ‘1단 멈춤, 2쪽 저쪽, 3초 동안, 4고 예방’ 문구가 적힌 팻말을 들고 챌린지에 참여, 다음 챌린지 참여자로 이승로 성북구청장과 김선갑 광진구청장을 지목했다.

이정훈 강동구청장은 “어린이 교통사고 예방을 위해서는 시민의 의식이 성숙해져야 하며 어린이 안전을 위해 생활 속에서 할 수 있는 작은 실천부터 동참해 달라”며 “앞으로도 어린이 보호구역 내 사고 제로를 목표로 안전운전 문화정착을 위해 최선을 다하겠다“고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr