박영선 중소벤처기업부 장관이 13일 서울 마포구 소상공인시장진흥공단 서울강원지역본부에서 버팀목자금 집행 관련 현장점검을 한 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.