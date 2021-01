[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 양산시 하북면에서 산불감시원이 주택에서 난 화재를 발견, 신속 대처로 큰 불을 막아 미담이 되고 있다.

그 주인공은 김영환(73세) 씨로 지난해 11월 부터 산불감시원으로 근무했다.

12일 오후 2시 40분께 하북면 순찰 중 광천사 인근 주택에서 연기가 올라오는 것을 발견해 초기 대처로 직접 진화했다.

김 씨는 불이 난 사실을 모르고 있던 거주자를 먼저 대피시키고, 119가 도착하기 전까지 물을 받아 화재 진압해 자칫 큰 산불로 이어질 수 있는 상황을 막았다.

송성미 하북면장은 "산불감시원이 주택에서 올라오는 연기를 보고 직접 가서 확인해 인사 사고와 대형 산불을 방지하는 데 큰 공을 세웠다"며 감사의 뜻을 표했다.

