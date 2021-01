LG전자, 최근 5일 개인 402만 571주 순매수... 주가 13만 8500원(0.0%)

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,293,497 전일가 138,500 2021.01.13 11:46 장중(20분지연) 관련기사 '1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤[CES2021]박일평 LG전자 CTO "뉴노멀 시대, 분야 간 경계 넘는 혁신 필요"LG전자, 커뮤니티 활발... 주가 -4.58%. close 는 13일 오전 11시 31분 현재 전일과 같은 13만 8500원에 거래되고 있다. 거래량은 124만 4827주로 전일 거래량 대비 27.42% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,293,497 전일가 138,500 2021.01.13 11:46 장중(20분지연) 관련기사 '1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤[CES2021]박일평 LG전자 CTO "뉴노멀 시대, 분야 간 경계 넘는 혁신 필요"LG전자, 커뮤니티 활발... 주가 -4.58%. close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

1월 11일 대신증권의 박강호 연구원은 '2021년 LG이노텍의 최고 실적 추정, LG디스플레이도 턴어라운드 등 계열사 이익 기여도 증가. MC(휴대폰) 부문은 ODM 비중 확대 및 경영효율화 노력으로 적자 축소. 또한 구조조정 가시화 여부를 지켜봐야 할 시점으로 판단. 2021년 1분기 영업이익(연결)은 1조 1,125억원으로 추정, 프리미엄 가전 판매 호조 및 OLED TV 판매 증가, 믹스 효과 반영 등 가전(H&A), TV(HE)의 성수기 진입. VS부문의 적자 축소가 본격화되는 시기로 판단.

'이라며 LG전자의 목표가를 17만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 402만 571주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 268만 8253주 순매도, 130만 7562주 순매도 했다.

