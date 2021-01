[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 서귀포항 인근 바다로 추락한 차량의 운전자가 해경에 의해 구조됐다.

서귀포해경에 따르면 13일 오전 1시 14분경 서귀포항 6부두 인근 바다로 차량이 추락해 사람이 떠 있다는 낚시꾼의 신고를 받고 서귀포파출소와 서귀포구조대가 긴급 출동했다.

서귀포해경 구조대는 오전 1시 28분경 낚시꾼이 던져준 구명조끼를 잡고 있던 운전자 A(남, 43세, 서귀포)씨를 구조하고 서귀포항에 대기 중인 119에 인계해 병원으로 이송했다.

추락한 차량은 오전에 크레인을 이용해 인양할 예정이며, 서귀포해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr