DL이앤씨, 발열 콘크리트 개발해 블랙 아이스 녹인다

DL이앤씨, 협력업체와 한파도 이기는 발열 콘크리트 개발 나서

ESG 경영 강화 위해 협력회사와 R&D 성과공유제 사업 추진

[아시아경제 임온유 기자] DL이앤씨(DL E&C)가 '도로 위 암살자' 블랙 아이스 위험을 낮추는 발열 콘크리트 개발에 나섰다.

DL이앤씨(DL E&C)는 겨울철에도 안전하게 운전할 수 있도록 전기로 열이 발생되는 콘크리트를 연구 중이라고 13일 밝혔다. DL이앤씨가 기획 및 성과 관리 등 연구수행을 총괄하고 협력회사인 제이오와 현아이가 함께 개발하는 R&D 성과 공유제 사업이다. 올해 출범한 DL은 ESG(환경·사회적 책임·지배구조) 경영을 강화해 나간다는 방침이다. 이에 따라 DL이앤씨는 협력회사의 경쟁력 강화를 위해서 협력회사와 공동으로 연구개발 과제를 선정해 다양한 기술 개발 및 지원 활동을 진행하고 있다.

DL이앤씨가 개발중인 콘크리트는 전류가 흐르는 첨단 소재인 탄소나노튜브를 활용해 온도를 조절할 수 있다. 작은 입자들로 이루어진 튜브 형태의 탄소 소재를 어떤 방식으로 콘크리트에 섞어야 효과적으로 열을 발생시킬 수 있는지가 이 연구의 관건이다. 더불어 낮은 전력으로 경제성을 확보하는 것이 목표다. 이미 DL이앤씨는 휴대폰 충전 전류보다도 낮은 전력으로 최대 약 60도까지 발열이 가능한 성능을 검증하였다. 앞으로 추가 연구 개발을 통해서 상용화가 가능한 품질과 시공성을 확보할 계획이다.

김동진 DL이앤씨 책임연구원은 “저전력 발열 콘크리트 개발이 완료되면 겨울철 교통사고 예방에 큰 도움이 될 것”이라면서 “공항의 활주로나 건물의 실내 난방 시스템까지 대체할 수 있는 안정적이고 경제적인 발열 시스템으로 활용될 가능성이 열려 있다” 고 말했다.

