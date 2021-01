지난해 지역사랑상품권 13조3000억원 판매 … 올해 15조 발행

행안부, 다음 달 설 명절까지 2조7000억원 판매계획

[아시아경제 조인경 기자] 지난해 전국 230개 지방자치단체에서 판매된 지역사랑상품권은 총 13조3000억원 규모로 집계됐다.

올해는 이보다 많은 15조원이 발행된다.

13일 행정안전부에 따르면 2020년 한해 동안 전국 230개 지자체에서 판매된 지역사랑상품권은 총 13조3000억원으로, 2018년 대비 35.9배, 2019년 대비로는 4.2배에 달했다.

행안부가 국비를 지원한 9조6000억원(국비 지원금액 6690억원) 중 9조2000억원이 판매됐으며, 지자체가 국비 지원 없이 지방비를 들여 자체적으로 판매한 지역사랑상품권도 4조1000억원에 달했다.

시·도별 지역사랑상품권 판매 실적을 살펴보면 경기도가 2조5100억원으로 가장 많았고 인천 2조4900억원, 부산 1조2400억원 등의 순이었다. 세종과 제주를 제외한 대부분 지역에서 총 판매액이 국비 지원 발행규모를 초과했다.

특히, 주민에게 판매된 지역사랑상품권이 실제 소비돼 최종 환전된 비율도 99.8%에 달해 지역사랑상품권이 지역 내 소비 진작, 소상공인 매출 증대 등 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 된 것으로 분석됐다.

이에 행안부는 2021년 지역사랑상품권 발행 지원규모를 총 15조원으로 확대하고, 10% 할인 판매를 위한 국비 1조522억원을 지원한다.

우선 지역경제 회복을 위한 조기지원 사업으로 9조원 규모에 대해 국비 8%를 지원하고, 이어 지역소비 진작을 위한 추가지원 4조8400억원에 대해서는 상반기 판매실적 점검과 별도 수요조사를 거쳐 국비 6%를 지원할 예정이다. 또 서울, 성남, 화성 등 보통교부세 불교부 지자체에 한시 지원하는 1조1600억원에 대해서는 국비 3~4%를 지원한다.

행안부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역경제 회복을 지원하기 위해 지자체와 협조해 오는 설 명절 전까지 지역사랑상품권 2조7000억원을, 1/4분기(3월)까지 4조5000억원을 판매한다는 방침이다.

또 판매실적 등이 우수한 지자체에 대해서는 추가 인센티브를 지원하는 한편, 지자체와 협력해 부정유통 방지를 위한 수시 현장점검 등도 추진할 계획이다.

