편의점 도시락 나트륨 함량, 일일 권장량의 68%

[아시아경제 이승진 기자] 편의점에서 판매하는 도시락의 평균 나트륨 함량이 하루 권장량의 68% 수준으로 높은 것으로 나타났다.

한국소비자원은 CU와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24, 미니스톱 등 편의점 5곳에서 판매하는 도시락 5개씩 총 25개의 나트륨 함량을 조사한 결과를 13일 발표했다.

조사 결과에 따르면 도시락 제품의 평균 나트륨 함량이 1361㎎으로 성인 하루 권장섭취량(2000㎎)의 68.1%에 이르는 것으로 나타났다.

이 중 1개 제품은 나트륨 함량이 권장 섭취량의 122%인 2433㎎에 달했다. 이 제품은 소비자원 지적에 따라 1137㎎ 수준으로 나트륨 함량을 낮췄다.

25개 제품의 평균 열량은 716㎉로 하루 권장량 섭취량(2000㎉)의 35.8%였다. 또 일일 권장섭취량 대비 탄수화물 함량은 35.8%, 단백질 함량은 49.9%, 지방은 43.6%로 일반적인 한 끼 식사로 섭취할 수 있는 수준으로 나타났다.

또 도시락 25개 제품 중 2개 제품에서 대장균이, 또 다른 2개 제품에서 식중독의 원인균으로 분류되는 바실러스 세레우스가 검출됐으나 모두 기준 이내로 위생기준에 적합했다.

아울러 소비자원은 롯데마트와 이마트, 코스트코, 하나로클럽마트, 홈플러스 등 대형마트 5곳과 갤러리아, 롯데, 신세계, 현대, NC 등 백화점 5곳에서 판매하는 생선회와 초밥 상품 20개의 안전성을 조사했다.

그 결과 조사 대상 모든 제품에서 미생물이나 항균제가 검출되지 않거나 관련 기준 내 수준에서 검출돼 위생 기준에 적합한 것으로 나타났다. 생선(광어) 초밥 10개 제품에서는 바실러스 세레우스가 10∼50CFU/g 검출됐으나 모두 기준치(1000CFU/g) 미만이었다.

소비자원은 도시락 관련업체에게 나트륨 함량을 줄이도록 개선할 것을 권고했다. 생선 회·초밥과 관련해서는 소비자들에게 가급적 신선한 제품을 구입해 즉시 섭취하고, 바로 먹기가 어려울 때는 신속하게 5도 이하에서 냉장 보관할 것을 당부했다.

