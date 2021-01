"폭설에 늑장대처" 혼쭐났던 서울시, 이번엔 제설 비상근무(종합)

제설 2단계 격상 … 인력 8000여명·장비 1078대 투입

12~13 출·퇴근시간대 대중교통 집중배차시간 연장 운행

[아시아경제 조인경 기자] 12일 오후부터 서울과 수도권에 폭설이 내리고 퇴근길 교통혼잡이 빚어지면서 서울시가 제설 비상근무를 2단계로 격상하고 인력과 장비를 투입해 제설작업에 나섰다.

서울시는 이날 오후 수도권에 1~3㎝ 적설이 예보됨에 따라 정오부터 제설 1단계 비상근무에 들어간데 이어 오후 3시40분 대설주의보가 발효되자 2단계로 제설 비상근무를 격상했다고 밝혔다.

시는 8000여명의 인력과 1078대의 제설차량 등 장비를 투입해 오후 3시경 서울 전역에 제설제를 1차 살포하고, 계속해서 추가 살포하고 있다. 오후 3시33분경에는 강설에 따른 재난문자를 시민들에게 발송해 안내했고, 북악산길의 경우 오후 4시부터 출입을 통제했다.

시는 또 폭설로 교통정체가 빚어지고 대중교통을 이용하는 시민들이 많을 것으로 예상되는 만큼 이날 퇴근시간과 이튿날 출근시간대 대중교통 집중배차시간을 연장 운행하기로 했다. 지하철은 퇴근시간대 집중배차시간을 기존 오후 6시~8시에서 2시간 연장한 밤 10시까지로 운영하고, 시내버스도 전 노선 모두 오후 8시30분까지 최소배차간격 운행을 연장했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 버스 야간 감축운행도 한시적으로 해제했다.

현재 대설주의보 발효 지역은 동남권 송파·강남·서초·강동구, 서남권 강서·관악·양천·구로·동작·영등포·금천구다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "오늘 눈이 퇴근 시간대까지 계속될 수 있으니 시민들은 퇴근 시 승용차 이용을 자제하고 대중교통을 이용해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

앞서 서울시는 지난 6일 저녁부터 7일 오전 사이 최고 13.7㎝를 넘는 최악의 폭설이 내리는 동안 제설작업을 제때 하지 못해 여론의 뭇매를 맞았다. 크고 작은 차량 사고가 발생하고 교통정체로 시내버스마저 오도가도 못하는 상황이 벌어지면서 많은 시민들이 매서운 날씨 속에 발이 묶인 채 불편과 혼란을 겪었다.

당시 기상청은 수도권에 6일 오후 6시부터 7일 새벽까지 눈이 1~5㎝ 올 것이라고 5일 오전 예보했고, 6일 오전 11시에는 다시 이보다 3~10㎝의 눈이 내릴 것이라고 알리면서 서울시에 제설 대책 마련을 요청한 상태였다.

시는 6일 오후 5시께 사전 제설제 살포를 시작한 데 이어 오후 6시 넘어 눈이 내리기 시작하자 7시20분 쯤에는 대응 수위를 올려 제설차를 동원한 제설 작업에 나섰다. 하지만 이미 시간당 최대 7㎝씩 내리는 폭설에 대응하기에는 역부족이었다. 갑자기 쏟아진 눈 때문에 퇴근 시간대 도로는 사실상 주차장이 될 정도로 교통체증이 심해졌고, 이 때문에 제설차도 이동하지 못해 제설작업이 제대로 이뤄지지 못했다는 게 서울시의 설명이다.

이날 시의 늑장대처가 거센 비난을 받으면서 결국 서정협 서울시장 권한대행은 8일 온라인 브리핑을 열고 "시민 여러분께 큰 불편과 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다"고 허리를 숙였다. 서 권한대행은 "앞으로는 눈이 오면 치우는 사후적 제설대책에서 눈이 오기 전 미리 대비하는 사전 대책으로 전환하고 재난시스템 전반을 다시 살피겠다"며 "사고 다발지역과 교통정체 지역에 제설감지시스템과 온도 하강 시 열에너지를 방출하는 제설시스템을 도입하고, 제설장비가 진입하기 어려운 이면도로, 골목길에도 염화칼슘 등 제설제가 신속히 도포될 수 있도록 소형 제설장비도 도입하겠다"고 약속했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr