서울지역 폭설에 … 퇴근길 지하철·시내버스 집중배차시간 연장

[아시아경제 조인경 기자] 서울 지역에 또다시 폭설이 내리면서 서울시가 대중교통을 이용하는 시민들을 위해 12일 퇴근시간과 13일 출근시간대 대중교통 집중배차시간을 연장 운행한다.

시는 12일 오후 3시40분을 기해 서울 지역에 대설주의보가 발효됨에 따라 즉시 제설 2단계 비상근무에 돌입했다고 밝혔다. 오후 3시33분경에는 강설에 따른 재난문자를 시민들에게 발송해 안내하고, 북악산길의 경우 오후 4시부터 출입을 통제했다.

현재 기상청 서울관측소 기준으로는 4㎝의 눈이 내렸다. 시는 8000여명의 인력과 1078대의 제설차량 등 장비를 투입해 오후 3시경 서울 전역에 제설제를 1차 살포했으며, 지역별로 계속해서 추가 살포하고 있다.

시는 또 폭설로 교통정체가 빚어지고 대중교통을 이용하는 시민들이 많을 것으로 예상되는 만큼 이날 퇴근시간과 이튿날 출근시간대 대중교통 집중배차시간을 연장 운행하기로 했다.

지하철은 혼잡도 완화와 이용불편 최소화를 위해 퇴근시간대 집중배차시간을 기존 오후 6시~8시에서 2시간 연장한 밤 10시까지로 운영하고, 13일 출근시간대는 오전 7시~9시에서 30분 연장한 9시30분까지 운영하기로 했다. 이에 따라 지하철은 12일 퇴근시간대에 56회, 13일 출근시간대에는 36회 각각 증회 운행될 예정이다.

시내버스도 전 노선 모두 출퇴근시간대 최소배차간격 운행을 30분씩 연장해 노선별(347개)로 증회 운행하며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 야간 감축운행은 한시적으로 해제한다. 이에 따라 시내버스 집중배차시간은 출근시간대 오전 7시부터 9시30분까지, 퇴근시간대 오후 6시부터 8시30분까지로 연장된다.

시는 또 폭설 상황에서도 지하철 정상 가동을 위해 전동차와 실외 노출 시설물에 대한 특별 점검을 계속 실시하고 있으며, 취약개소에 대해 모니터링을 강화하며 비상근무중이라고 설명했다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "눈이 계속해서 내리고 있으며 퇴근시간까지 계속돼 교통 혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 퇴근 시 가급적 대중교통을 이용해 달라"고 당부했다.

