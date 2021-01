모더나 "코로나19 백신, 면역력 최소 1년 유지"

미국 제약회사 모더나는 자사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 최소 1년 동안 면역력을 유지할 수 있다고 기대했다.

12일(현지시간) CNN 방송 등에 따르면 모더나의 탈 잭스 최고의료책임자(CMO)는 이날 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스'에서 "백신이 코로나19로부터 최소 1년동안 여러분을 보호할 것으로 기대한다"고 말했다.

잭스 CMO는 이어 3회차 백신 접종으로 코로나19 면역력을 높일 수 있는지 확인하는 시험을 할 것이라고 덧붙였다.

미국 식품의약국(FDA)이 승인한 화이자-바이오엔테크 백신과 모더나 백신은 모두 2차례 접종해야 한다.

1회차와 2회차의 접종 간격은 각각 3주와 4주다.

CNN은 다만 백신이 개발된 지 얼마 되지 않은 만큼 면역력이 얼마나 오랫동안 유지될지는 아무도 모른다고 설명했다.

