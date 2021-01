일하기 좋은 中企 3만 곳 취업정보 한 곳서 찾는다

중기부·중기중앙회, 우수중기 3만개 선정 ‘구직자와 온라인 매칭’

[아시아경제 김희윤 기자] 청년 구직자에게 우수 중소기업의 근무환경과 기업정보를 제공해 원하는 일자리를 찾을 수 있도록 돕는 플랫폼이 출범한다.

중소벤처기업부와 중소기업중앙회는 '참 괜찮은 중소기업 플랫폼'(gsmb.mss.go.kr)을 출시하고 한 달 간 시범운영에 들어간다고 12일 밝혔다.

해당 홈페이지는 정부와 지방자치단체, 공공기관 등에서 전문성과 우수성, 발전가능성을 인정받은 3만개 우수 중소기업 정보를 제공한다.

취업시장에서는 줄곧 구직난에도 불구하고 구직자의 눈높이에 맞는 우수 일자리 찾기가 어려워 이른바 '미스매칭 현상'이 문제로 제기돼왔다. 중소기업중앙회가 지난해 3월과 7월 청년 구직자를 대상으로 한 설문조사에서도 청년 구직자의 60.5%가 우수 중소기업 찾기 등 중소기업 일자리 정보를 구하기 어렵다고 답했다.

이번에 구축되는 플랫폼은 이같은 미스매칭 현상을 해소하고 청년구직자가 우수 중소기업을 발굴하는 데 도움이 될 것이라고 중기중앙회 측은 설명했다.

중기부와 중기중앙회는 '참 괜찮은 중소기업' 데이터베이스 구축을 위해 정부와 지자체 등에서 운영하는 이노비즈, 글로벌 강소기업 등 100개 인증·인정사업에 참여기업 약 11만개 사의 정보를 수집했다.

아울러 성장성, 수익성 등 5개 분야의 재무성과가 우수한 기업 약 1만7500여 개사를 포함, 총 12만여개 기업정보를 수집하고, 최종적으로 신용등급(BB-이상), 퇴사율(최근 3개월 평균 퇴사율 20%미만) 등 6개 자격요건을 충족하는 약 3만개 기업 데이터베이스를 구축했다.

특히 원하는 기업을 지도에서 표출해 기업문화, 업무특성, 근로조건 등 선호조건 검색 방식으로 찾을 수 있도록 구성했다.

이날 출범식에 참석한 박영선 중기부 장관은 "참 괜찮은 중소기업 플랫폼이 코로나19 등으로 구직·구인난에 어려움을 겪고 있는 청년과 중소기업간 소통을 돕는 연결자 역할을 해주길 기대한다"며 "지속적으로 청년 구직자의 요구사항을 반영하겠다"고 말했다.

김기문 중기중앙회장은 "일하고 싶은 청년들이 '참 괜찮은 중소기업 플랫폼'을 활용해 우수 중소기업을 찾아 지원하길 바란다"며 "중소기업도 더 많은 우수 인재들이 유입될 수 있도록 '참 괜찮은 중소기업 플랫폼'에 많은 관심을 가져달라"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr