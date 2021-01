피앤이솔루션, 173억 규모 공급계약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 피앤이솔루션은 중국 Yangzhou Evergrande Neoenergy Technology Development와 173억6452만원 규모의 2차전지 충방전장비 공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다. 계약금액은 2019년 연결 기준 매출액의 11.8% 규모이며, 계약기간은 2022년 1월5일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr