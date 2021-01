靑, 어린이집 교사 증원 청원에 "1000명 추가 배치"

어린이집 야외활동 중 사고로 자녀 잃은 부모, 제도 개선 국민청원…"보조교사 추가 배치, 교사 대 아동비율 완화에 도움"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 어린이집 교사 증원 국민청원과 관련해 올해 1000명의 보조교사를 어린이집에 추가 배치할 것이라고 밝혔다.

양성일 보건복지부 차관은 12일 어린이집 야외활동 중 사고로 자녀를 잃은 부모가 올린 '어린이집 교사 증원' 국민청원에 대해 답변했다. 이 청원에는 20만6000명의 국민의 참여했다. 담임교사 1명이 아동 20명을 돌보는 현행 제도를 개선하고 연령별 담임보육교사를 증원하는 법령 개정을 요구하는 내용이다.

양 차관은 "정부는 보조교사를 꾸준히 확충하고 있으며 현재는 3만7000명이 어린이집에 배치돼 실내를 비롯한 실외 활동 시 담임교사의 업무를 보조해 교사 대 아동비율 완화에 도움을 주고 있다"면서 "2021년에는 보조교사 약 1000명을 추가 지원하겠다"고 밝혔다. 담임교사의 보육업무가 집중되는 시간과 야외놀이, 현장학습 시에도 보조교사를 우선 배치할 계획이다.

양 차관은 "어린이집 안전사고를 줄이고 예방해 우리 아이들의 안전을 지켜내는 것은 매우 중요한 과제"라면서 "안전사고 예방을 위해서는 보육교사가 아동 안전에 집중할 수 있는 환경 조성이 필요하다"고 말했다.

양 차관은 "원장 및 보조교사 등 모든 보육교직원의 안전 의식을 제고하고, 영유아를 관찰·보호할 수 있는 기반을 강화하겠다"면서 "최근 영유아보육법 및 어린이안전관리에 관한 법률 제·개정으로 영유아 등·하원 시 안전에 대한 교육과 응급처치 실습을 포함한 교육이 의무화됐다"고 설명했다.

양 차관은 "어린이집 보육교사 대 아동비율의 적정 수준에 대해서도 종합적으로 검토해 나가겠다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr