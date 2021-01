경주시, 최강 한파에 독거노인 보호작전 … 건천읍 맞춤형복지팀 '앞장'

이상원 읍장 비롯한 건천읍 맞춤형복지팀, 지역 취약계층 찾아 일일도우미

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 건천읍에서 최강한파로 힘든 요즘 지역 취약계층의 동절기 안전과 건강을 위한 모든 역량을 집중, 지역민들로부터 호평을 받고 있다고 12일 밝혔다.

이상원 건천읍장을 비롯한 건천읍 맞춤형복지팀은 11일 거동이 불편한 독거노인 세대를 찾아 한파로 인한 건강과 안전의 문제를 꼼꼼히 살폈다. 지역 독거노인들은 최근 자원봉사자들의 출입도 제한돼 생계가 더 어려워지고 감정적 교류마저 힘들어진 상태다.

이상원 읍장은 "지역 어르신들이 아직 대부분 연탄보일러와 전기장판에 의지해 겨울을 나고 계셔 걱정이 이만저만이 아니다"라며 "안전한 방한용품으로 이번 한파를 잘 이겨내시길 바란다"고 전했다.

이어 "창고에도 연탄이 가득 차도록 지역주민과 연계를 통한 후원이 이뤄지도록 힘써 지역 어르신들이 더 건강하고 안전하게 지내실 수 있도록 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

한편 이상원 읍장은 지난 1일 부임 후 건조기 산불예방과 최강한파로 인한 결빙구간 제설작업을 비롯해 지역의 어려운 이웃을 직접 찾아가 동절기 안전 확인 및 방한용품·개인위생물품 전달 등 사회취약계층과 지역민들을 살피는 데 최선을 다하고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr