대구시민, 희망2021 나눔캠페인 '사랑의 온도' 펄펄 끓였다 … 목표액 초과

모금 42일 만에 목표치 84억9000만원 초과…개인 1만2600여명 참가해 42% 기부

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 악조건 상황에서도, 대구시민들이 '희망2021 나눔캠페인' 사랑의 온도를 100도까지 끌어올리며 희망의 기적을 만들어냈다.

대구사회복지공동모금회는 지난해 12월1일 84억9000만을 목표액으로 삼아 '희망2021 나눔캠페인'을 시작한 지 42일 만인 1월11일 기준으로 86억7000만원을 모금, 사랑의 온도 100도를 달성했다.

캠페인을 시작할 때만 하더라도 코로나19의 영향으로 모금 목표 달성이 쉽지 않을 것 같다는 의견이 지배적이었지만, 소외된 이웃들의 삶이 더욱 어려울 것이라고 생각한 시민과 기업들은 한마음으로 사랑의 온도를 높여갔다.

캠페인 첫날 한국감정원이 5억원을 기부해 사랑의 온도를 5.9도 높였고, 에스엘서봉재단이 4억3000여만원을 기부하며 나눔의 열기를 이어갔다.

지역의 기업들도 한 마음으로 사랑의 온도를 높여갔다. 화성산업㈜은 기부액을 지난해 1억원에서 올해 2억원으로 증액했고, DGB금융그룹·삼익THK·희성전자·서보·태성전기·평화큰나무복지재단·이월드·이랜드리테일 동아백화점 등이 지난해에 이어 올해도 1억원 이상 기부하며 사랑을 실천했다.

또한, 고사리 손에서 나온 동전을 모아온 유치원생들의 저금통, 건물 청소하시는 아주머니의 작은 정성, 손주들을 위해 아껴둔 어르신들의 쌈짓돈, 착한대구캠페인의 정기적인 기부 등 다양한 계층에서 따뜻한 나눔이 줄을 이었다. 키다리 아저씨는 스스로 한 10년간의 약속을 마무리하는 마지막 기부로 국민들에게 감동을 전하며 전국적으로 화제가 되기도 했다.

지난 11일 기준 모금액은 86억7500여만원(사랑의온도 102.2도)으로, 총 모금액은 지난해 같은 기간 모금액 90억7500여만원(90.6도)보다 4억원정도 줄긴 했지만 지난해보다 5일 일찍 100도를 달성했다.

대구사회복지공동모금회는 코로나19로 어려운 경제상황 감안해 지난해보다 캠페인 기간을 10일 줄이고, 목표액도 100억2000만원에서 84억9000만원으로 하향 조정했다.

세부적으로 살펴보면 개인 기부액은 36억9000여만원으로 전체 기부액의 42%를 차지했다. 이는 지난해 동기대비 5억1000여만원이 증가한 것이다. 십시일반으로 나눔에 참여한 1만2600여명의 기부자가 사랑의 온도를 높이는데 큰 역할을 해줬다. 특히 캠페인 기간 동안 4명의 신규 아너소사이어티 회원이 탄생했다.

전체 기부액의 58%를 차지한 법인(기업)기부금액은 49억9000여만원으로 지난해보다 약 9억원 감소했다.

권영진 대구시장은 "코로나19로 어려운 여건에서도 사랑의 온도 100도 달성을 이룬 것은 위기 속에서 공동체를 먼저 생각하는 대구시민의 위대함 덕분"이라며 "이웃 사랑의 뜨거운 나눔 실천에 함께 해주신 기업들과 개인 기부자들 한 분 한 분에게 진심으로 감사의 인사를 드린다"고 전했다.

한편, '희망2021 나눔캠페인'은 오는 31일까지 계속된다. 참여방법은 대구사회복지공동모금회 홈페이지를 통해 안내받을 수 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr