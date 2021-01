이낙연 "한 두달 내 진단·치료·예방 3박자 갖춘 나라 될 것"

[아시아경제 강나훔 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 12일 "잘하면 한두 달 안에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단·치료·예방 3박자를 모두 갖춘 나라가 될 것 같다"고 기대감을 드러냈다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 코로나치료제 개발현황 점검 간담회를 주재하며 "우리가 이미 조기 진단에는 성공했다. 이제는 조기 치료와 조기 예방이라는 과제를 앞두고 있다"라며 이같이 말했다.

이광재·황희·신현영 민주당 의원이 주최한 이날 간담회에는 권기성 셀트리온 연구개발본부장과 이재우 GC녹십자 개발본부장, 박현진 대웅제약 개발본부장 등 국내 주요 코로나19 치료제 개발사 담당자가 참석해 개발 현황을 공유했다.

권 본부장은 오늘 13일 공개되는 자사의 항체 치료제 임상2상 결과에 대해 "기대 이상 수준의 결과는 얻었다"며 "일라이릴리나 리제네론 등 기존 코로나19 항체 치료제의 동등 이상의 결과"라고 했다.

이 본부장은 "개발 중인 혈장치료제는 안전성이 확인됐다. 지난해 신촌 세브란스 병원에서 드라마틱한 효과가 있었다"며 "수출을 할 수도 있겠지만 기본적인 목표는 국민들에게 무상 공급하는 것"이라고 했다.

박 본부장도 "경구약제 중 2상 결과를 확보한 유일한 약제를 보유하고 있다"라며 "임상속도를 가속화하면서 치료 효과를 확증할 계획"이라고 말했다.

이광재 의원은 "2, 3월에 본격적으로 코로나 극복 3종 세트 치료제, 백신 투약이 되면 가게나 도시에 안심존이나 안심도시를 만들어 경제 회복성을 높여야 한다"며 "코로나 시대 자체가 바이오헬스 산업, 미래 먹거리를 만드는 데 기업이 박차를 가하는 한 해가 됐으면 한다"고 말했다.

