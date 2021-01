[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 12일 “말년의 몽니 정치는 본인의 평생 업적을 훼손할 뿐만 아니라 당도 나라도 어렵게 만든다”며 “나이가 들어가면서 가장 경계해야 할 것은 바로 몽니 정치”이라고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “대한민국 정치사에서 가장 화려 했던 정치시대는 소위 3김 시대”라며 “그 절정기에 정치에 입문했던 저는 김영삼 전 대통령(YS)에게는 정직을, 김대중 전 대통령(DJ)에게는 관용을, 김종필 전 국무총리(JP)에게는 혜안을 봤다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “세분 중 두 분은 대통령을 지냈지만 JP만 영원한 2인자로 정치는 허업(虛業)이라는 말씀을 남기고 떠났다”며 “여유와 낭만 그리고 혜안의 정치인 JP도 말년에는 노인의 몽니에 사로 잡혀 결국에는 아름답지 못한 은퇴를 한 일이 있었다”고 밝혔다.

