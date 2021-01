네오플럭스, ‘신한벤처투자’로 사명 변경 "새 출발"

이동현 신한벤처투자 대표 "일류 벤처투자사로 도약할 것"

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융그룹의 자회사인 네오플럭스가 ‘신한벤처투자’로 사명을 변경했다고 12일 밝혔다.

신한벤처투자는 지난 11일 강남 테헤란로 글라스타워에 위치한 신한벤처투자 본사에서 임시주주총회를 열고 이 같은 내용을 확정했다.

지난해 9월 그룹의 17번째 자회사가 된 신한벤처투자는 이번 사명 변경을 통해 ‘신한’의 타이틀을 단 벤처투자회사로 새롭게 출발하게 됐다.

신한벤처투자는 전업 벤처투자사로서 스타트업과 중소기업을 발굴하고 성장 단계별로 필요한 자본, 경영자문, 경영시스템을 제공해 투자기업의 경쟁력 강화와 성장을 지원하고 있다. 또 ‘신한 네오(N.E.O.) 프로젝트’, ‘신한 트리플-K(Triple-K) 프로젝트’, ‘신한퓨처스랩’ 등 그룹의 혁신 성장 생태계 육성사업에도 그 역할을 확대하고 있다.

이미 신한벤처투자와 그룹사들과의 협업도 시작됐다. 지난 12월 신한벤처투자가 자회사 편입 후 처음 결성한 펀드인 ‘신한-네오 Market-Frontier 투자조합2호’(결성액 1000억)와 ‘신한-네오 소재부품장비 투자조합’(결성액 199억)에 그룹의 주요 계열사들이 총 399억을 출자해 성공적으로 모집을 마무리했다.

이동현 신한벤처투자 대표는 "앞으로 신한금융이 추진하고 있는 그룹 차원의 주요 프로젝트에서 신한벤처투자의 전문성을 활용해, 원신한 시너지를 창출하는데 더욱 기여할 수 있을 것"이라며 "지속적으로 대형펀드를 결성하는 등 업계에서 신한벤처투자의 기반을 더욱 단단히 다지고, 빠른 변화를 이끌어 일류 벤처투자사로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr