현대백화점, 1등급 한우 구독 서비스 론칭

3개월간 1등급 한우 새벽 배송

백화점 식품관 판매가대비 30% 낮춰

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점이 한우를 정기적으로 배송해주는 서비스를 내놨다.

현대백화점은 식품 전문 온라인몰 ‘현대식품관 투홈’에서 3개월간 등심·채끝·안심 등 1등급 한우를 정기 배송해주는 ‘한우 정기 구독 서비스’를 론칭한다고 12일 밝혔다.

한우 정기 구독 서비스는 다음달부터 오는 4월까지 3개월간 한시적으로 운영되며, 현대백화점이 직접 큐레이팅한 1등급 한우를 매달 1회씩 정해진 날짜(19일)와 시간(오전 7시 이전)에 ‘투홈 새벽배송’을 통해 배송한다. 서비스는 서울·경기·인천 등 수도권 지역(일부 지역 제외)에 한해서만 가능하다.

서비스 구독은 이달 31일까지 '현대식품관 투홈' 내 이벤트 페이지에서 신청하면 된다. 서비스는 ‘등심(1kg, 2월)·채끝(1kg, 3월)·안심(900g, 4월)’이 순차 배송되는 A타입과 ‘등심(600g)·채끝(200g)·안심(150g) 패키지’가 매달 동일하게 3개월간 배송되는 ‘B타입’ 두 가지다. 각각의 패키지 상품은 150g~200g 단위로 소포장돼 고객 집으로 전달된다. 구독료(3개월)는 A타입이 39만원, B타입은 36만원이다.

현대백화점 관계자는 " 현대백화점 식품관에서 판매중인 1등급 구이용 한우 대비 가격을 30% 가량 낮췄다"고 말했다.

현대백화점은 이번 한우 정기 구독 서비스 외에 가정식 반찬과 과일 등 서비스 상품을 점차 확대해 나갈 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr