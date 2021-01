서울 강서구 ‘스마트 기술 활용 보행자 안전시스템’ 구축

방화초·화곡초 어린이보호구역 설치… CCTV 영상, 패널로 표출...우회전 운전자 사각지대 보완, 보행자 안전 강화 효과 기대

[아시아경제 박종일 기자] 어린이 보행 안전을 위해 스마트한 기술이 도입된다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 학교 앞 교통사각지대 해소를 위해 ‘스마트 CCTV 보행자 안전시스템’을 구축했다고 밝혔다.

상대적으로 위험한 교차로 우회전 구간의 사고를 예방해 어린이 등 보행자 안전을 강화하기 위한 조치다.

보행자 안전시스템은 골목 위쪽에 설치된 인공지능 CCTV로 차량 운전자 대신 보행자를 살핀다. CCTV를 통해 보행자를 감지하면 전광판에 ‘보행자 감지’ 문구를 영상으로 표출해 운전자의 서행을 유도한다.

또 보행자에게는 진입하는 자동차를 감지하여 음성(주간)과 로고젝터(야간)를 통해 진입차량을 주의하도록 안내한다.

평소에는 시간과 날씨, 미세먼지 농도 등을 실시간으로 송출해 생활정보를 알려주는 역할도 한다.

구는 방화초등학교 인근과 화곡초등학교 인근 어린이보호구역 총 2곳에 우선적으로 시스템을 설치했다.

유동인구와 사고 건수, 학교 인접 여부 등을 종합적으로 분석해 선정된 두 지역은 각각 방화초 화단과 화곡초 건물 외벽으로 인해 시야가 가려져 우회전하는 차량이 보행자를 인지하기 특히 어려운 곳이다.

또 도로가 좁고 어린이 유동인구가 많은 지역이라는 점에서도 운전에 주의가 필요한 곳이다.

구는 향후 기존 설치한 2곳의 교통사고 예방 효과를 분석하여 ‘보행자 안전시스템’ 설치를 확대할 계획이다.

구 관계자는 “스마트 CCTV가 보행자와 운전자 모두의 안전을 지키는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 스마트기술을 구정에 접목해 주민들의 삶의 질이 높아질 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

한편 구는 스마트횡단보도, 활주로형 횡단보도, 바닥신호등 설치 등 안전한 보행환경을 만들기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr