롯데호텔, ‘2021 설 명품 선물세트’ 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔이 각 지역 특산품을 엄선한 ‘2021 설 명품 선물세트’를 선보인다.

롯데호텔 서울과 월드는 오는 2월 10일까지 선물세트를 판매한다. 횡성 명품 한우(35만원~), 프리미엄 한우(22만원~) 등 최상급 육류 선물세트로 맛과 품격을 전한다. 한춘상 일미 간장게장(28만원~), 전통 섶장 굴비 세트(30만원~) 등의 수산물과 산속의 소고기로 불리는 명품 표고버섯(13만원~) 등의 특산품도 함께 준비했다. 사전판매 기간인 17일까지 500만원 이상 결제 완료 시, 15% 할인혜택과 라세느 식사권 2매를 특전으로 제공한다.

롯데호텔 제주와 울산에서는 각 지역을 대표하는 특산품을 선보인다. 롯데호텔 제주에서는 제주 흑돼지 삼겹살과 목살(23만원), 인근 해안에서 잡힌 제주산 은갈치와 옥돔(25만원) 등을 판매한다. 롯데호텔 울산에서는 높은 당도를 자랑하는 청도 명감 혼합 세트(15만원)와 경상도 명품 별미 상주 곶감 세트(7만원) 등을 판매한다. 선물세트는 2월 12일까지 판매된다.

시그니엘 서울과 부산에서는 오는 2월 14일까지 시그니엘 티 세트(5만원부터)와 시그니엘 커피 원두 2종(각 4만5000원), 시그니엘의 시그니처향을 담은 디퓨저(8만 8000원)와 함께 320여년 전통의 프랑스 명품 차 다망 프레르 티 세트(5만원~) 등을 구입할 수 있다.

롯데호텔의 대표 레스토랑 상품권으로 간편하게 명절 선물을 준비할 수도 있다. 시그니엘 서울의 더 라운지와 모던 프렌치 레스토랑 스테이, 롯데호텔 서울과 월드의 뷔페 레스토랑 라세느 등에서 사용 가능하다. 이외에도 꼬냑, 위스키, 와인 등 다양한 주류선물세트를 준비했다.

