[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주지방기상청은 제25대 청장으로 김금란(56) 일반직 고위공무원이 취임한다고 11일 밝혔다.

김 신임 청장은 이화여대 과학교육학과를 졸업하고 서울대 대기과학과에서 석사를 취득했다.

1988년 기상청에서 공직을 시작한 이후 위성기획과장, 창조행정담당관, 국가기후데이터센터장, 기상기후인재개발원장, 기상서비스진흥국장 등을 역임한 바 있다.

김 신임 청장은 기상청 내 주요 보직을 두루 거치면서 기후데이터 및 스마트시티 등 융합서비스 분야에 정통하다는 평가를 받는다.

그는 “광주광역시의 AI 중심도시 추진과 기상 업무를 접목한 미래 기상서비스 발굴에 많은 관심을 가지고 업무에 임하겠다”고 말했다.

