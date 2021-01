더존비즈온, ‘홈피스 올인원팩’ 3개월 무상 제공

[아시아경제 유현석 기자] 더존비즈온은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 비대면 솔루션 통합 패키지인 ‘홈피스 올인원팩’을 3개월간 무상 제공한다고 11일 밝혔다.

홈피스 올인원팩은 코로나 19 상황에 가장 적합한 재택근무 솔루션으로 평가받고 있다. 비즈니스 플랫폼 WEHAGO를 기반으로 비대면 업무를 위한 핵심 솔루션을 하나의 플랫폼에서 완벽히 통합해 제공하고 있기 때문이다. 재택근무에 필수적인 기업전용 메신저, 화상회의, 원격접속, 메일, 팩스, 전자결재 등 소통·협업 서비스와 웹스토리지, 웹오피스 등 업무생산성 서비스는 물론 회계·세무관리, 인사·급여관리 등 경영관리 솔루션도 제공한다.

특히 모든 서비스가 클라우드 기반으로 제공되기 때문에 대면, 비대면의 구분 없이 상황에 맞춰 업무 처리가 가능해 업무 효율성이 대폭 향상된다. 진정한 재택 업무가 가능하려면 평소 대면으로 이뤄지던 모든 업무를 필요 시 비대면으로 즉각 전환한다. 업무에 필요한 서비스와 데이터를 연동 및 관리할 수 있는 통합된 환경이 필수적인데 홈피스 올인원팩은 이 조건을 모두 충족하고 있다.

따라서 홈피스 올인원팩을 사용하는 기업은 한두 개 솔루션으로 해결할 수 없는 비대면 업무환경을 언제 어디서나 PC와 스마트폰 등 어떤 기기로도 완벽하게 처리할 수 있게 된다. 코로나 19가 안정화되고 더 이상 재택근무가 필요하지 않은 상황이 오더라도 스마트워크를 통한 다양한 업무 개선 효과를 기대할 수 있다.

홈피스 올인원팩은 가격 정책도 파격적이다. 오는 1월31일까지 서비스를 신청하는 기업은 이를 3개월간 무료로 사용할 수 있다. 송호철 더존비즈온 플랫폼사업부문 대표는 "이제 비대면이 새로운 업무 방식으로 자리잡고 있는 가운데, 홈피스 올인원팩을 사용하면 그 즉시 비대면 시대에 맞는 효율적인 재택근무 환경 조성이 가능하다"며 "대기업부터 중소벤처기업까지 비대면 서비스도 역시 더존이라는 평가를 받고 있다"라고 말했다.

