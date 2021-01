경남은행, BNK야구사랑정기예금 출시

NC다이노스 2021 KBO리그 성적에 따라 우대금리 최대 1.20%p 지급

[아시아경제 박선미 기자] BNK경남은행은 NC다이노스의 2021 KBO리그 선전을 기원해 ‘2021 BNK야구사랑정기예금’을 출시ㆍ판매 중이라고 11일 밝혔다.

판매 한도가 5000억원인 BNK야구사랑정기예금은 NC다이노스가 2021 KBO리그에서 거둔 성적에 따라 각종 우대금리가 지급된다. 포스트시즌(준플레이오프 이상)에 진출하면 가입 고객 전원에게 0.10%포인트 우대금리를 제공한다.

또 가입 고객(11월말 기준) 가운데 1명을 추첨해 현대 싼타페 자동차(2.5가솔린터보, 프리미엄 모델)를 경품으로 준다. 이 밖에도 2021 BNK야구사랑정기예금 NC다이노스가 한국시리즈에서 우승하면 가입 고객 전원에게 0.10%포인트 우대금리가 추가로 제공된다.

여기에 NC다이노스가 정규시즌 10연승을 달성하거나 NC다이노스 선수가 홈런 또는 투수 개인 순위 3위 이내에 들면 각각 500계좌를 추첨해 0.50%포인트 우대금리를 준다.

2021 BNK야구사랑정기예금은 1년제 예금상품으로 기본금리 연 0.90%에 우대금리 최대 1.20%포인트를 적용 받을 경우 최고 연 2.10% 금리를 기대할 수 있다. 가입 금액은 최소 100만원 이상이며 최대 한도는 제한이 없다.

마케팅추진부 최명희 부장은 “2020 KBO리그 NC다이노스 통합 우승으로 BNK야구사랑기예금 가입 고객들이 높은 우대금리를 받았다. 식지 않은 우승 열기와 지역민들의 높은 관심을 반영해 1월부터 2021 BNK야구사랑정기예금을 출시했다”면서 "특히 올해는 NC다이노스가 포스트시즌에 진출하면 최고급 SUV 자동차를 경품으로 제공할 계획"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr