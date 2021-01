테라젠바이오, 유전체 빅데이터 개발자 'SQLD 자격증' 동시 취득

데이터 구축 및 맞춤형 솔루션 등 정밀의료 분야 경쟁력 입증

[아시아경제 박형수 기자] 테라젠바이오는 유전체 빅데이터 개발 담당자 4명이 최근 빅데이터 분석 분야의 국가 공인 인증인 ‘SQLD(SQL 개발자)’ 자격증을 취득했다고 11일 밝혔다.

SQL(Structured Query Language)은 데이터베이스에 직접 접근할 수 있는 국제 표준 언어다. 데이터를 정의, 조작, 처리, 제어할 수 있는 기술을 의미한다. SQLD는 이를 정확하게 다룰 수 있는 전문가를 뜻한다. 한국데이터산업진흥원에서 데이터 모델링의 이해 및 SQL 활용 등에 대한 엄격한 검정을 거쳐 자격증을 발급하고 있다.

테라젠바이오는 데이터 업무를 담당하는 IT솔루션개발팀 김상운 차장(38세), 강승모 과장(36세), 김주희 사원(28세, 여), 이범희 사원(29세) 등 4명이 지난달 실시한 검정시험을 최종 통과했다.

IT와 금융, 컨설팅, 공공 분야에서 SQLD를 취득한 사례는 자주 있었으나 바이오 기업에서 팀원이 모두 취득한 것은 이례적이다.

테라젠바이오 관계자는 "방대한 규모의 유전체 데이터 구축 및 시스템 활용, 빅데이터 기반의 질병 예측과 맞춤형 솔루션 개발 등 헬스케어 사업, 의료 빅데이터 원천 기술 확보 등에 기술력을 적용할 계획"이라고 말했다.

테라젠바이오는 빅데이터 분야 기술력을 바탕으로 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업, 사용자 참여형 빅데이터 기반의 건강 위험도 예측 및 관리, 국가 바이오 빅데이터 구축 등 정부 사업에 참여하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr