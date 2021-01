영국·덴마크·미국·스페인 등 다양한 국가별

환경생태교육·학교협동조합·대안교육 등 소개

[아시아경제 이현주 기자] 서울교육청은 해외 우수 교육기관에 대한 정보를 담은 '해외교육기관 탐방 길라잡이'를 발간한다고 11일 밝혔다.

이 자료는 환경생태교육, 학교폭력예방교육, 학교협동조합, 융합인재 및 메이커교육, 직업체험교육, 특수교육, 대안교육 등 7개 분야에 대한 해외 대표 교육기관과 학교를 소개한다. 영국, 덴마크, 미국, 스페인 등 다양한 국가의 환경생태교육기관 11곳, 학교폭력예방교육 10곳 학교협동조합 6곳 등이다. 각 교육기관의 특징, 역할, 홈페이지와 연락처 등이 소개돼 있다.

서울교육청은 "당분간 직접적인 해외교육기관 방문은 어렵지만 홈페이지와 이메일을 통한 비대면 교류에 도움이 될 것"으로 기대했다.

