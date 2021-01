BTS 이번 언팩에도 등장…'스마트태그'도 나온다

삼성 모바일 티저 이미지 공개하며 BTS 등장 알려

위치 확인 '스마트태그'도 언팩 때 함께 공개

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자의 1월 언팩 이벤트에서도 방탄소년단(BTS)이 등장한다.

11일 삼성전자는 트위터와 인스타그램 등 SNS를 통해 오는 15일 열리는 갤럭시S21 언팩 이벤트 티저 이미지와 BTS의 뒷모습을 담은 사진을 공개했다.

올해 언팩에서도 갤럭시S21이나 갤럭시버즈 프로 등 BTS가 직접 신제품을 소개하는 영상이 공개될 것으로 보인다. 삼성전자는 "올해도 BTS와 협업을 지속하기로 했고 코로나 상황을 감안해 디지털 콘텐츠 중심으로 할 예정"이라고 설명했다.

갤럭시S21 시리즈에 BTS 에디션이 포함되는 것은 아니다. 갤럭시S21의 메인 색상이 바이올렛이고, BTS를 상징하는 보라색과도 유사해 BTS와 관련한 마케팅을 진행할 가능성이 높다. BTS는 지난해 8월과 9월 언팩에서 갤럭시Z폴드2를 직접 시연하는 모습을 보여줬다.

삼성전자는 '스마트태그' 공개를 암시하는 또 다른 언팩 티저 영상을 공개했다. 바이올렛 색상의 점들이 모이면서 '위치'를 표시하는 마크로 변한다. 스마트태그는 블루투스와 GPS, 초광대역 기술을 활용해 위치를 추적할 수 있는 액세서리다.

통신 연결 기능이 없는 제품에 부착하거나 스마트폰이 없는 자녀, 반려동물 등이 소지하고 있을 경우 네트워크 연결 유무와 상관 없이 위치 확인이 가능하다. 지난해 말 스마트폰과 무선이어폰 등의 위치 확인이 가능한 '스마트싱스 파인드' 앱을 출시한 데 이어 같은 기술을 적용한 액세서리까지 선보이는 것이다.

삼성전자는 한국시간으로 오는 15일 오전 0시, 미국 동부시간으로는 14일 오전 10시부터 '갤럭시 언팩 2021'을 개최한다. 갤럭시S21 시리즈와 갤럭시버즈 프로 등을 공개한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr