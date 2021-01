방사청, 방산기업 10개 사이버 보안 취약점 진단

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]방위사업청이 방산업체를 대상으로 해킹 피해를 예방하는 '사이버 보안 취약점 진단사업'을 추진한다. 방산업체가 운영하는 인터넷 서버와 전자우편 시스템 등을 점검해 해킹 위험 요소가 있는지를 진단하는 사업이다.

방사청은 11일 “최근 국내 방산업체의 기술자료를 빼내려는 해커 활동이 늘었고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 재택근무가 많아져 사이버 침해 사고 가능성이 커졌기 때문에 이 사업을 추진한다”고 설명했다.

방사청은 오는 20일까지 공고를 통해 대기업 2개와 중소·중견기업 8개 업체를 선정할 예정이다. 사업 참여를 희망하는 업체는 방사청 인터넷에서 신청 방법과 관련 양식을 확인해야 한다. 지원 업체 중 지난해 방위산업기술보호 통합 실태조사 점수와 임직원 재택근무 여부, 인터넷 서버 보유 현황, 한국방위산업진흥회 추천 여부 등을 고려해 선정된다.

방사청은 "방산업체의 사이버 보안 취약점을 진단할 업체는 이달 말 입찰 공고를 통해 정보보호 전문 서비스 기업으로 지정된 업체 중에서 선정할 것"이라고 설명했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr