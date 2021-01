서울시민 10명 중 7명 "코로나 시대에도 공유활동 필요"

서울시 공유정책 인지도, 따릉이 > 공공와이파이 > 공공시설 개방 순

시민이 주도적으로 도시자원 공유에 참여하는 3기 정책에 56%가 동의

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 비대면·비접촉 방식이 일상화되고 있지만 서울시민 10명 중 7명은 여전히 '공유활동'이 필요하다고 보는 것으로 나타났다. 시민이 주도적으로 도시자원 공유에 참여하도록 하는 확장된 의미의 공유도시 정책에 시민의 절반 이상이 동의했다.

서울시는 지난해 12월4일부터 14일까지 현대리서치연구소에 의뢰해 시민 4000명을 대상으로 조사한 '2020년 공유도시 정책수요 발굴을 위한 인식조사' 결과를 11일 발표했다.

우선 코로나19 확산 이후 '공유활동'에 대한 우려가 제기되고 있는데도 불구하고 서울시민의 70.3%는 자원공유가 '필요하다'고 응답했다. 그 이유로는 '불필요하게 낭비되는 자원을 절약하기 위해서'라는 답변이 39.1%로 가장 많았으며, 이어 '환경오염 감소(28.3%)', '비용 절감(21.0%)', '공동체 활성화(9.0%)' 등의 순이었다.

공유서비스 이용 경험과 관련해서는 77.9%가 '있다'고 답변했으며, 그 중 '공공기관 공유사업' 경험이 73.3%(복수응답)로 가장 많았다. 또 '민간 공유서비스'는 43.2%에 그친 반면 무료나눔이나 자원봉사와 같은 '자발적인 공유활동' 경험도 40%를 웃돌았다.

시민들이 인식하는 활성화된 서울시 공유 사업으로는 '따릉이(77.8%)'가 가장 많이 꼽혔고, 이어 '공공와이파이 서울(64.7%)', '공공시설 개방(44.2%)', '주차장 공유(42.0%)' 순이었다. 서울의 '공유도시' 정책에 대해서는 시민의 78.2%가 인지하고 있었으며, 정책 성과에 대해서는 '높다(25.5%)'는 평가가 '낮음(20.6%)'보다 5%포인트 정도 높았으나 '보통'이라는 응답이 53.9%로 가장 많았다.

서울시가 올해부터 비즈니스를 기반으로 한 자원공유를 넘어 시민이 주도적으로 도시자원 공유에 참여하는 방식으로 공유의 개념을 확장해 추진하는 '3기 공유도시' 정책 방향에 대해서는 시민의 56.0%가 동의했다. 3기 정책과제별로는 '시민참여형 공유활동 기획?개발(87.3%)'이 필요하다는 응답 비율이 가장 높았고, 다음으로 '민관협력형 공유 기술, 서비스 개발(85.6%)', '공유활동 관련 일자리 창출(84.9%)', '지역 내 공유자원 조사, 지역주민 관리(84.6%)' 등의 순이었다.

주도적으로 공유에 참여하는 차원에서 개인 소유의 물건을 공유할 의사를 묻는 질문에는 77.2%가 의향이 있다고 답변했다. 공유 가능한 물건으로는 '도서(66.7%)'가 가장 많았고, '가정용 공구(34.6%)', '운동기구(32.8%)', '취미도구(31.7%)', '중소형 가전제품(31.3%) 등이 제시됐다.

정선애 서울시 서울혁신기획관은 "코로나19에도 불구하고 시민들은 여전히 공유 활동이 필요하다고 인식하고, 시민이 적극 참여하는 방식으로 정책 방향이 전환되기를 희망하고 있다"며 "이를 고려해 코로나 시대에 맞는 새로운 3기 공유정책이 시행될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr