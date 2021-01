KT, 인공지능TV '기가지니 테이블TV2' 출시…30만1400원

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 인공지능(AI) TV '기가지니 테이블 TV 2'를 출시했다고 10일 밝혔다. 2019년 4월 선보인 국내 최초 TV·셋톱박스·AI 스피커 일체형 '기가지니 테이블 TV'의 후속 모델이다.

이번에 출시된 기가지니 테이블 TV2는 화면이 29㎝(11.6인치)에서 34㎝(13.3인치)로 커졌다. 일반 TV와 연결해 대화면으로 즐기는 것도 가능하다. 또한 이전 모델과 달리 배터리를 내장해 집안에서 이동하며 즐기기 좋다.

KT는 "전원 없이 최대 1시간가량 이용이 가능해 안방에서 TV를 보다가 거실이나 주방으로 이동해도 드라마나 스포츠 중계를 끊김 없이 시청할 수 있다"고 소개했다. 유선랜 없이 와이파이(Wi-Fi) 연결 만으로 이용이 할 수 있다.

판매가격은 30만1400원이다. 올레 tv 시청을 위해서는 별도 IPTV 가입이 필요하다.

송재호 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)은 "코로나19로 가정에서 보내는 시간이 늘어난 것에 맞춰 집안을 이동하며 AI TV를 즐길 수 있도록 기가지니 테이블 TV 2를 내놓았다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr