에어부산, 제주 폭설 체류객 위해 임시편 15편 투입

기상악화에 제주 체류객 발 동동…임시편 15편 투입

에어부산은 지난 9일 폭설이 내린 제주도에 발이 묶인 체류객을 위해 총 15편의 임시편을 투입했다고 10일 밝혔다.

앞서 지난 7~8일 제주 등지에 계속된 폭설과 강풍으로 제주공항의 항공편 282편이 결항되면서 약 2만명의 승객이 제주에 체류하게 된 바 있다.

에어부산에 따르면 이번에 투입된 임시편은 제주~부산 5편, 제주~김포 10편 등 총 15편이다. 이는 국적항공사 중 가장 많은 수준이다. 특히 에어부산은 제주 기점으로 총 1710석의 좌석을 지원해 925명의 체류객을 수송했고, 나머지는 정기편을 활용해 수송했다고 회사 측은 설명했다.

에어부산은 "갑작스러운 기상 악화로 불편을 겪은 여행객의 편의를 지원하기 위해 이번 임시편을 투입하게 됐다"면서 "매 겨울마다 발생할 수 있는 악기상에 대비, 여력 항공편 편성 및 체류객 수송에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr