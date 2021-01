'아열대 기후 대만도 못 피했다' 최강 한파에 이틀간 126명 사망

[아시아경제 나한아 기자] 겨울에도 영상 10도 이하로 떨어지는 일이 드문 아열대 기후 국가인 대만에서 올겨울 한파로 인해 48시간 동안 126명이 사망했다고 대만언론이 10일 보도했다.

빈과일보 등에 따르면 영하권으로 기온이 뚝 떨어지는 북극발 한파가 대만까지 내려오면서 지난 7일 오후 7시부터 이틀간 126명이 사망한 것으로 조사됐다.

사망자 상당수는 심혈관 질환을 앓고 있던 노인 환자들로 극한의 한파로 인해 혈관에 이상에 생겼던 것으로 전해졌다.

노숙자 1명도 한파로 동사했으며 최근 눈이 내린 해발 3천150m인 허환(合歡)산에 구경을 갔다가 호흡곤란 등 고산증을 보인 3세 아이와 성인은 병원으로 이송되고 차들은 눈길에 미끄러지는 등 각종 한파 사고가 이어졌다.

이어 빈과일보는 동부 화롄(花蓮) 지역의 한 경찰관이 한파 속에서 절도사건 조사 중에 현장에서 용의자를 체포하던 중 쇼크로 사망했다고 전했다.

앞서 지난 8일 이티투데이 등에 따르면 기온이 10도 이하로 떨어진 북부 신베이(新北)시의 40세 시민 등 27명이 저체온증으로 사망했다. 당시 중앙기상국은 21개 현(縣)과 시에 저온 특보를 내린 상태였다.

NEXT TV는 지난 9일 영하 14도 이하로 떨어진 대만 중부 난터우(南投)의 위산(玉山) 기상관측소에서 추위로 고생하고 있는 직원들에게 관계 당국이 내주 월요일에 핫팩 등을 보급할 것이라고 보도했다.

대만 중앙기상국은 이번 추위가 내주 화요일까지 계속 전망된다면서 시민들에게 추위 대비에 만전을 기할 것을 당부했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr