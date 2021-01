김정환 산단공 이사장 “기업R&D 지원으로 코로나 극복할 것”

김 이사장 “극복, 도약, 신뢰를 핵심가치로 산업단지 혁신 촉진”

[아시아경제 김희윤 기자] 한국산업단지공단(이하 산단공)은 입주기업의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복과 경쟁력 강화를 위해 위해 연구개발(R&D) 지원과 산업단지 인프라 개선을 강화하기로 했다고 10일 밝혔다.

김정환 산단공 이사장은 이날 신년사를 통해 "코로나19 장기화에 따른 기업 어려움을 극복하고 포스트코로나 시대를 선도하기 위한 미래형 산업단지를 구축하겠다"며 신년 정책목표와 방향 등을 제시했다.

산단공은 올해 가장 집중해야할 과제를 입주기업의 코로나19 극복을 위한 기업지원으로 설정하고, 그 핵심요소로 기술경쟁력 강화를 꼽았다. 김 이사장은 "기업의 애로사항을 산업현장에서 최우선으로 해결하고 제도개선에 역량을 집중하겠다"고 강조했다. 산단공은 올해 새롭게 개편된 사업화연계기술개발(R&BD), 컨소시엄형 R&D 등 지원을 강화할 계획이다.

스마트 그린산단 인프라 확충에도 나선다. 디지털 인프라 구축을 위해 혁신데이터센터와 시뮬레이션센터을 설치해 기업의 디지털경제 전환을 지원한다. 그린 분야에서는 산단 스마트 에너지플랫폼을 구축해 기업 에너지 관리와 저탄소에너지 전환을 지원하기로 했다. 재생에너지 발전시설과 폐자원 재활용 설비도 확대할 전망이다. 아울러 디지털·그린 분야 신기술 인재 양성을 위한 스마트제조인력양성 프로그램과 산학협력도 강화한다고 산단공 측은 설명했다.

산단공은 이같은 혁신전략 실행을 위해 이달 조직개편을 단행했다. 스마트 그린산단을 이끌 산단진흥실을 신설했다. 산하 산단진흥기획팀, 스마트그린산단팀, 스마트플랫폼팀 등을 구성에 집중 지원에 나선다. 인천, 대구, 경북 광주 등 산단대개조지원센터를 신설하고 본사·신규 인력 45명을 지역으로 전환해 지역 기업지원 기능을 강화했다.

또한, 안전한 산단 환경 조성을 위한 보유시설물안전센터와 지역별 산단안전센터, 기업 규제 개선 지원을 위한 기업성장응답센터, 유턴기업 복귀 활성화를 위한 복귀기업지원센터를 신설해 정책 수행을 위한 조직기반도 보강했다.

김 이사장은 "코로나19 장기화로 산업현장에서 어려움을 겪는 기업과 국민을 위해 지원을 강화할 것"이라며 "위기를 기회로 만드는 이환위리(以患爲利)의 자세로 우직하게 나아가 돌파구를 마련하는 기관으로 발전하겠다"고 말했다.

