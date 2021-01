경기교육청 '학급자치 길라잡이' 발간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 '학급자치 길라잡이'를 제작, 배포한다.

학급자치 길라잡이는 학생과 교사가 함께 실천할 수 있는 학급 단위 자치활동 방안과 사례들을 대면ㆍ비대면 방법으로 구성한 책자다.

경기교육청은 원격수업 전환으로 위축될 수 있는 학교자치 활동을 사회적 거리두기 단계에 따라 활용할 수 있도록 다양화하기 위해 이 책을 출간하게 됐다.

특히 개발 과정에 학생들이 참여해 실천 중심 활동자료 개발에 초점을 맞췄다.

주요 내용으로는 ▲교육과정에 학급자치활동 반영하기 ▲학급자치회 임원선거 ▲학급목표와 생활협약 만들기 ▲학급자치회의 회의진행 ▲학급자치활동을 위한 예산사용하기 등이다. 또 특수학급의 학급자치 프로젝트, 학년자치회의 조직과 구성, 학급 단위로 참여하는 학교생활인권규정개정 등 학생자치를 확장하는 방안도 담고 있다..

정태회 경기교육청 민주시민교육과장은 "감염병으로 다양한 비대면 수업과 활동이 이뤄지는 상황을 통해 학생 한 사람 한 사람의 의견을 듣는 계기가 됐다"면서 "길라잡이가 학생회 중심을 넘어, 모든 학생이 참여하는 자치로 확산ㆍ지속되는데 힘이 되길 바란다"고 전했다.

경기교육청은 2019년과 2020년에 '학생자치 길라잡이'Ⅰ과Ⅱ를 발간했다. 이번 자료는 경기교육청 홈페이지 민주시민교육과 자료실에 확인할 수 있다.

