서울 전역 눈 예보…시, 제설작업 등 비상근무

[아시아경제 최대열 기자] 서울시는 10일 오후 서울 전역에 눈이 내린다는 예보에 따라 미리 제설장비를 배치하고 제설제를 뿌리는 등 비상근무체제에 들어갔다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 이날 온라인 브리핑에서 "오후 서울 전 지역에 1㎝ 내외 눈이 내릴 것으로 예보됐다"며 "오전 11시부터 제설대책 1단계를 발령하고 비상근무체제에 들어가 24시간 상황실을 가동하고 있다"고 말했다.

앞서 지난 6일 눈이 내렸을 당시 늑장대처로 시민불편이 컸던 점을 감안해 발빠르게 대처하고 나섰다. 한 실장은 "주요 지역에 830여대의 제설장비와 인력을 전진 배치하고 급경사와 취약도로 중심으로 염화칼슘 등 제설제를 사전 살포하는 등 신속한 제설작업으로 기습적인 폭설에도 즉각적으로 대처해 교통 소통에 문제가 없도록 하겠다"고 말했다.

시에 따르면 제설 대상 도로는 총 1만6060개 노선, 8282km로 도시고속도로·간선도로는 지난 7일, 지역도로는 9일 눈 치우기를 끝냈다. 한 실장은 "구조상 접근이 어려운 고갯길, 지하차도, 교량 램프 등 제설 취약지점으로 관리되고 있는 490개소에 대해서도 제설 작업을 완료했다"며 "골목길 등 일부 구간에 눈이 남아있고 얼음제거작업을 진행하고 있으나 일찍 마무리짓겠다"고 말했다.

