롯데백화점 라방 '100라이브'가 바뀐다

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점에서 운영하는 라이브방송 채널 '100라이브'가 변신한다.

롯데백화점은 "올해 기존 라방에‘예능’과 ‘체험’을 강조한 콘텐츠를 제작해 다양성을 확보할 것"이라며 "요일별 정기 코너를 신설해 월 방송 횟수도 작년 대비 40% 이상 확대한다"고 10일 밝혔다. 2019년 12월 오픈 초기 월 30회에 불과했던 방송 횟수는 지난 해 말 월 180회로 약 6배 이상 증가했다. 롯데백화점은 올해 월 300회 방송을 목표로 삼았다.

요일별 정기 코너는 월~금 매일 오후 2시에 5가지 콘셉트로 선보인다. 대표 코너로는 매주 수요일 특산물 산지와 지역 맛집 방문으로 현장감과 재미를 제공하는 신규 코너 ‘생생라방’이 있다. 오는 20일에는 부산의 맛집 해운대 암소 갈비집 등을 방문해 설 한우 세트를 집중적으로 다룰 예정이다.

이외에도 고정 패널을 섭외해 예능감을 살리면서 뷰티 상품의 리뷰 정보를 제공하는 '뷰티100'은 매주 월요일 바송된다. 전문 스타일리스트가 스타일링 노하우를 알려주는 '스타일 파워'도 매주 목요일 방영된다.

