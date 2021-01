서울시 한 구청 간부들 벌써 걱정이 태산인 이유?

서울시 8일자로 3급 이상 발령 5개 구청 부구청장 옮겨...이 중 한 자치구 부구청장 좋지 않은 소문으로 간부들 벌써부터 걱정 커 주목

[아시아경제 박종일 기자] “8일자로 새로 발령 온 부구청장에 대한 좋지 않은 소문 때문에 걱정이 큽니다”

서울 한 자치구 과장이 한 말이다.

서울시가 8일자로 3급(국장급) 이상 간부에 대한 인사를 단행하면서 서울시 5개 자치구도 부구청장을 새로 발령났다.

그런데 이 중 한 자치구 부구청장이 직전 구청 부구청장으로 재직하면서 좋지 못한 일로 징계를 받은 사실이 알려지면서 이 구청 간부들이 벌써부터 걱정하는 목소리들이 나오고 있는 것이다.

또 다른 한 동장도 “발령 나기 전부터 좋지 않은 소문이 나돌아 걱정”이라고 전했다.

서울 자치구에 이런 경우는 별로 없었다. 그러나 이번 해당 자치구는 고위간부가 발령 나면서 이런 분위기가 만연해 있어 눈길을 모은다.

서울시 공직자들은 한 번 좋지 않은 일이 생기면 급속도로 소문이 퍼진다. 서울시 본청은 물론 25개 자치구 공무원들이 곧 바로 사실을 확인, 입소문으로 퍼진다.

이 때문에 좋지 않은 소문이 나게 되면 해당 공직자는 좀처럼 이미지를 만회하기 힘들게 된다.

특히 구청의 2인자인 부구청장이 좋지 않은 소문에 휘말릴 경우 구청장 리더십에게 막대한 피해가 되는 것은 물론 파장이 커질 수밖에 없다.

부구청장은 구청장 외 1200~1500여명의 수장으로 막강한 영향력을 행사하는 자리라 더욱 그렇다.

이에 따라 서울 자치구 부구청장과 국장 등 서울시 또는 자치구간 교류를 할 경우 해당 인물에 대한 ‘평판 조회’부터 하게 된다. 좋지 않은 소문들이 있을 경우 거의 받지 않는다.

그러나 이를 무시하고 받았을 경우 모든 화살이 구청장에게 되돌아갈 수 밖에 없게 된다. 해당 구청장은 두고두고 책임을 면키 어렵게 된다.

구청 과장급 이상 간부들은 해당 구청에서 25년 이상을 근무하면서 지역 정치적으로 보이지 않지만 막강한 영향력(?)이 있다.

해당 구청장 재임 시절이야 조심하지만 임기 말기부터는 좋지 않은 말들이 흘려 나가게 된다.

지난해 서울 구청장이 고위 간부를 잘못 받아 어려움을 겪었던 사례도 있어 구청장도 제대로 하기 쉽지 않다는 말을 무겁게 받아들여야 할 것이라는 지적이다.

한 자치구 간부는 “어느 조직이든 결국 사람이 움직이는데 부구청장 등 간부 공무원이 잘 못 옮겨올 경우 조직이 큰 피해를 본 경우가 있다”며 “사람 쓰는데 신중할 필요가 있다”고 말했다.

