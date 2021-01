▲국보옥씨 별세, 김의형(무산산업개발 대표)·용현(동국대 교무학생처장·북한학과 교수)·금숙·금자·금란·은숙·영숙씨 모친상, 최명균(전 광주MBC 편성부국장)·장기석(전 호암초등학교 교감)·오필섭(YJ fnc 대표이사)·정삼균(원로그 대표이사)씨 장모상, 최현준(한겨레신문 기자)씨 외조모상 = 9일 오전, 광주광역시 스카이장례식장 201호실, 발인 11일 오전. 062-951-1004

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr