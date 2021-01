NH농협은행 "디지털 상품 가입하면 골드바 드려요"

오는 31일까지 '2021년에는 모두 부자되소' 이벤트

총 231명 추첨해 골드바 10돈 등 푸짐한 경품 제공

[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행은 신축년 새해를 맞아 오는 31일까지 디지털 금융상품 가입고객을 대상으로 '2021년에는 모두 부자되소' 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 NH스마트뱅킹 또는 올원뱅크에서 NH페이모아통장, NH포디예금II, 올원5늘도적금, 주택청약종합저축 중 1종 이상 상품을 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 총 231명을 추첨해 골드바 10돈(1명), 농촌사랑상품권 50만원(10명), 한우선물세트 30만원(20명), 스타벅스 디저트 모바일 쿠폰(200명) 등 푸짐한 경품을 제공한다.

고명환 디지털마케팅부장은 “신축년 새해를 맞아 농협은행의 디지털 금융상품 가입 고객에게 다양한 혜택과 복을 드리고자 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객에게 감동을 주는 고객중심의 디지털 금융 선도은행으로 도약하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

