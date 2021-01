서울 최저기온 영하 18도 이하로 떨어지는 등 기록적인 한파가 기승을 부린 8일 서울역광장 임시선별검사소 검체 채취실 외부 선반에 고드름이 달려 있다./김현민 기자 kimhyun81@

