WHO사무총장, 문 대통령에 서한…코로나19 지속 협력 요청

[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 8일 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 관련해 문재인 대통령에게 지속적인 협력을 요청하는 내용의 서한을 보내왔다고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다. 강 대변인에 따르면 테워드로스 사무총장은 "그간 문 대통령이 보내준 WHO에 대한 지지는 더없이 소중한 것이었다"며 "여러 사회를 붕괴시키고 국제사회에 큰 어려움을 초래한 이 위기에 맞서기 위해 필요한 전 지구적 연대를 문 대통령이 보여준 데 대해 감사드린다"고 했다.

이어 "새로운 의약품들이 출시됨에 따라 팬데믹(세계적 대유행)을 종식시킬 수 있다는 새로운 희망을 갖게 됐다"면서 "코백스(COVAX·WHO 주도 국제백신연합)에 대한 문 대통령의 재정적·정치적 지원은 글로벌 회복을 견인하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 평가했다. 그러면서 앞으로도 우리 정부와의 긴밀한 협력을 기대한다고 덧붙였다.

강 대변인은 "문 대통령은 '지난 한 해 WHO의 코로나 대응 및 헌신을 평가하면서 올 한 해도 WHO와 긴밀한 협력을 지속할 것이며, 글로벌 보건 거버넌스 강화 논의에 한국이 주도적으로 참여할 것'이라는 내용의 답신을 오늘 중으로 발신할 계획"이라고 밝혔다.

