▲이금출씨 별세, 김숙자씨 배우자상, 이정무·이정원(효성 커뮤니케이션실 전무)·이영희·이정대씨 부친상, 조경원(서앤이 세무사)씨 장인상, 황정아·유지연씨 시부상 ▲빈소 경북 울진 오차드장례식장 2호실(054-787-1206) ▲ 발인 1월 10일 8시 ▲ 장지 경주공원묘역

