영광군, 취약시설 종사자 대상 코로나19 선제검사

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 최근 코로나19 사전 예방조치 강화를 위해 관내 감염 취약시설(노인, 장애인, 정신 등) 종사자를 대상으로 주기별 선제적 진단검사를 실시하고 있다고 8일 밝혔다.

군은 관내 감염취약시설 48개소 1130명을 대상으로 2차에 걸쳐 코로나19 검사를 실시했고 3차 검사를 실시중에 있으며, 급성기병원(종합병원, 기독병원) 500명과 요양병원(공립요양병원, 기독신하병원) 213명에 대한 전수조사를 실시, 전원 음성 판정의 결과가 나왔다.

또 대중교통(택시, 버스) 종사자 214명에 대해 오는 15일까지 신속항원검사를 통한 코로나19 선제검사를 진행할 예정이다.

시설 관리자에게는 종사자의 타시도 방문 제한 등 출퇴근 관리와 의심환자 및 접촉대상자 집중 모니터링, 감염병 예방 교육, 하루 2회 이상 발열·호흡기 증상 확인 등 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

윤정희 보건소장은 “확진환자 발생 시 대규모 감염으로 이어질 수 있는 집단 거주시설에 대한 예방적 선제검사를 통해 지역사회로의 확산을 사전에 방지하는데 총력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr