'차량 내 새로운 경험 담았다'…삼성전자, '디지털 콕핏 2021' 공개

7일 하만 익스플로러 2021 개최

인포테인먼트 시스템·엔터테인먼트 기술 대폭 강화

차량용 삼성 헬스 솔루션 및 모니터링 시스템·보행자용 사운드도 탑재

'mmWave 5G TCU' 진화…운전자에 끊김 없는 정보 제공

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 7일(현지시간) 온라인 쇼케이스 '하만 익스플로어 2021'를 개최하고 차량 운전자와 탑승자의 커넥티드 라이프(Connected Life)가 집약된 '디지털 콕핏(Digital Cockpit) 2021'을 공개했다.

디지털 콕핏은 운전석과 조수석 전방 영역의 차량 편의기능 제어장치를 디지털 전자기기로 구성한 장치로, 삼성전자의 ICT 기술과 하만의 전장 기술이 집약돼있다.

하만을 인수한 삼성전자는 하만과 공동 개발한 '디지털 콕핏'을 2018년에 처음으로 공개했고, 매년 탑승자의 편의성·안전성·연결성 등을 강화하고 있다.

차 안을 또다른 생활공간으로…인포테인먼트 시스템 강화

'디지털 콕핏 2021'은 차 안에서 이동 중에도 운전자와 탑승자에게 '커넥티드 라이프' 경험과 끊김 없는 소통을 제공하기 위해 더욱 강화된 인포테인먼트 시스템을 구축했다.

49형 QLED 대형 디스플레이와 JBL 사운드 시스템을 탑재해 차 내 엔터테인먼트 경험을 극대화했다. 대형 디스플레이로 라이브 콘서트, 고화질 영화 등 콘텐츠 감상과 게임도 즐길 수 있고, 뒷좌석 중앙에 있는 디스플레이를 통해 원격 업무를 위한 화상 회의도 가능하다.

뿐만 아니라 스튜디오 모드가 있어 차량 내부를 크리에이터 스튜디오(Creator Studio) 공간으로 탈바꿈했다. 좌석별 상단에 있는 인캐빈 카메라(In-cabin Camera)로 탑승자들의 모습을 촬영이 가능해 1인 미디어 영상 제작을 위한 촬영과 편집도 가능하다. 이외에도

이 밖에도 자동차 후방에 55형 QLED 디스플레이가 탑재돼 야외에서 콘텐츠를 즐길 수 있다. 자동차를 활용한 캠핑 등 다양한 환경에서 유용하게 활용할 수 있다.

운전자와 보행자 안전 강화…차량용 삼성 헬스 솔루션 및 모니터링 시스템·보행자용 사운드 탑재

기존 스마트폰이나 TV에서 사용할 수 있었던 삼성 헬스 서비스를 차량에서도 사용할 수 있게 됐다. 차량용 삼성 헬스(Automotive Samsung Health) 솔루션은 모바일 기기를 통해 탑승 전 신체 활동이나 기록을 분석하고, 차량 내 운전자 모니터링 카메라와 웨어러블(wearable)·모바일 기기를 활용해 운전자의 신체 상태를 실시간으로 모니터링한다.

일례로 전날 밤 수면패턴과 눈꺼풀 움직임을 파악해 알림이 필요한 경우 실내 환기를 유도하거나 주의 메시지를 전달해 졸음을 방지해준다. 스트레스 수치도 파악해 조명이나 향기, 음악 등 운전 환경을 탑승자 상태에 맞춰 바꿔준다.

삼성전자는 360 비전 모니터링 시스템(360 Vision Monitoring System)로 도로 위 주변 상황 모니터링도 강화했다. 차량 전·후방 4개 카메라와 딥러닝 기술을 활용해 차량 주변의 360도를 모니터링할 수 있어 주행·주정차 시 실시간으로 주변 차량과 보행자를 인식하고 운전자에게 이를 알려줘 사고 위험을 감소시켜 준다.

또한 차량 전방에 탑재한 디스플레이를 통해서 보행자와 커뮤니케이션이 가능해 보행자에게 알림 메시지를 보내 차량이 보행자를 인지하고 있음을 전달할 수 있다. 지향성 스피커도 탑재해 횡단보도나 골목길 등 복잡한 도로 상황에서 예상치 못한 상황이 발생했을 때 특정 보행자에게만 선택적 알림을 전달할 수 있어 안전성을 높이면서도 소음공해를 줄여준다.

'mmWave 5G TCU'로 운전자에 끊김 없는 정보 제공

삼성전자가 지난해 세계 최초로 5G 기술을 적용한 TCU(Telematics Control Unit, 차량용 통신 장비) 기술은 한 단계 발전했다. 삼성전자는 주변 차량과 보행자, 인프라 등과의 신속한 통신을 위해 지연율이 낮고 대용량 정보를 한꺼번에 수용할 수 있는 '5G mmWave(millimeter Wave, 초고주파)'를 구현했다.

삼성전자는 5G mmWave를 효율적으로 송수신하고 사용하기 위해 배열 안테나 빔포밍(Array Antenna Beam Forming) 기술을 적용했다. 이 기술은 안테나의 빔을 원하는 특정 방향으로 집중해서 강하게 전송하는 기술이다. 이를 통해 원하지 않는 주변 간섭을 줄이면서 커버리지를 늘려 안정적인 연결성과 더 높은 전송 속도를 구현해 차량 이동 시에도 초고속 데이터 송수신을 가능하게 했다.

mmWave 5G TCU는 지연없이 초고속으로 수많은 정보들을 실시간으로 운전자에게 제공할 수 있어 8K 해상도의 고화질 영상 감상은 물론, 가상현실 (VR), 증강현실(AR) 등의 콘텐츠도 끊김 없이 즐길 수 있다.

특히, 실시간 통신으로 도로 정보를 파악하고 돌발 상황에 대비할 수 있어 자율주행 뿐만 아니라 한 명의 운전자가 여러 차량을 이끄는 군집 주행이나 원격으로 무인 자율 주행차를 움직이는 리모트 컨트롤 주행 등 다양한 서비스를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr