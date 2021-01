인구 80% 해당 2500만명 무료 접종 계획

[아시아경제 이현주 기자] 북아프리카 모로코에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 긴급 사용이 승인됐다.

6일(현지시간) 주요 통신에 따르면 모로코 보건부는 영국 옥스퍼드대와 아스트라제네카가 공동 개발한 코로나 백신을 긴급 사용 승인했다.

국제 통계 사이트 '월드오미터'에 따르면 모로코에서 지난 6일까지 코로나19 누적 확진자는 44만7081명이다. 이들 중 7618명이 사망했다.

모로코 정부는 인구의 약 80%에 해당하는 2500만명에게 코로나19 백신을 무료로 접종한다는 계획을 세웠다.

