김경욱 전 국토부 차관, 인천공항 차기 사장으로 내정

[아시아경제 장효원 기자] 김경욱 전 국토교통부 제2차관이 인천국제공항공사의 차기 사장 후보로 내정됐다.

7일 인천국제공항공사 등에 따르면 공사는 이날 오후 주주총회를 열고 김 전 차관을 제9대 사장 후보로 최종 추천했다. 국토부 장관의 제청과 대통령의 재가를 받으면 김 전 차관은 이르면 이달 안에 취임할 수 있다.

공사 사장 자리는 지난해 9월 구본환 전 사장이 해임된 이후 90일 넘게 공석이다. 공사는 지난해 11월 사장 모집 공고를 냈지만 지원자는 3명에 불과했다. 이마저도 지원자 중 2명이 서류 미비로 탈락하면서 추가모집을 진행해야 했다.

공사 임원추천위원회는 추가 모집에 지원한 15명의 서류 심사와 면접을 거쳐 후보 3명을 추렸다. 이어 기획재정부 공공운영위원회에서 인사 검증을 거친 뒤 이날 주총에서 김 전 차관이 최종 후보로 선정됐다.

충북 충주 출신의 김 전 차관은 충암고와 서울대 경제학과를 졸업하고 1989년 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 국토부 국토정책관과 기조실장, 제2차관을 역임했다. 지난 21대 국회의원 선거에서는 더불어민주당 소속으로 출마했으나 낙선했다.

