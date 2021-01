"그분은 국민의힘 소속" 與 김병욱, 野 김병욱 '성폭행 의혹'에 피해 호소

與 김병욱 "언급 자제하려 했지만 피해 크다"

野 김병욱, 국민의힘 탈당…"결백 후 돌아올 것"

[아시아경제 허미담 기자] 성폭행 의혹이 제기된 김병욱 국민의힘 의원(초선·경북 포항시남구울릉군)이 7일 자진 탈당한 가운데 동명이인인 김병욱 더불어민주당 의원(재선·경기 성남시분당구을)이 피해를 호소했다.

김병욱 민주당 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "최근 저와 이름이 같은 국회의원의 불미스러운 보도가 계속되고 있다"고 말문을 열었다.

그는 "동료 의원의 문제라 가급적 언급을 자제할 생각이었는데 피해가 너무 크다"며 "특히 제 지역구 주민들이 너무 당황하고 계신다"고 말했다.

이어 "그분은 국민의힘 소속이고 저는 민주당 소속"이라며 "지역구도 저는 분당이고 그분은 포항"이라고 강조했다.

그러면서 그는 "부디 이 글을 보는 페친(페이스북 친구)님들과 특히 언론인들께서는 보도 시 꼭 유념해 이름 앞에 지역구나 당명을 꼭 기재해 주길 바란다"고 했다.

앞서 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연)는 6일 김병욱 국민의힘 의원이 과거 국회의원 보좌관 시절 다른 의원실 인턴 비서를 성폭행했다는 의혹을 제기했다.

김병욱 국민의힘 의원은 해당 의혹이 제기된 직후 "사실무근"이라고 반박했다. 그는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "전혀 사실이 아니다. 이런 더럽고 역겨운 자들이 방송이라는 미명하에 대한민국을 오염시키고 있는 현실에 분노한다"며 "즉시 강력한 민·형사상 조치를 취하겠다"고 했다.

이후 논란이 사그라들지 않자 그는 "당에 부담을 주지 않기 위해 탈당한다. 결백을 밝힌 후 돌아오겠다"며 탈당 의사를 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr